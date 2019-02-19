Onazi’siz olmuyor
Bordo-Mavililer tüm eksikliklerin yerini doldurmasına rağmen aşil tendonu nedeniyle ameliyat olan Onazi’nin alternatifini bulamadı. Defansif orta saha yükünü çekecek bir oyuncu çıkmadı
Trabzonspor ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşıyor. Sakat oyuncuların çokluğu kadro derinliğini azaltırken özellikle Onazi'nin sakatlığı takımın başına çorap öldü. Onazi dışında Sosa, Toure, Pereira, Novak ve Uğurcan'ın yokluğunda takımın iskeleti tamamen değişti,
5 gol attılar 10 gol yediler
Trabzonspor'un en ciddi sorunu ise kanat oyuncularının beklenen katkıyı yapamaması oldu. Onazi'nin yokluğunda takım ancak 5 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Onazi'siz takım düşüş yaşadı.
Oyun planlarını çok etkiledi
Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapatmak zorunda kalan Onazi'nin yokluğu Ünal Karaman'ın oyun planlarını da etkiledi. Karaman Onazi'siz bir oyun kurgusu yapmak zorunda kaldı.
Yeri bir türlü doldurulamadı
Nijeryalı futbolcunun yokluğu bir türlü doldurulamadı. Bu da Trabzonspor'a olumsuz olarak yansıdı. Onazi ise bu durumun en çok kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Sakatlık benim için bir işkence oldu" dedi.
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