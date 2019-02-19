19 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Onazi’siz olmuyor

Onazi’siz olmuyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2019

Bordo-Mavililer tüm eksikliklerin yerini doldurmasına rağmen aşil tendonu nedeniyle ameliyat olan ’nin alternatifini bulamadı. Defansif orta saha yükünü çekecek bir oyuncu çıkmadı

ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşıyor. Sakat oyuncuların çokluğu kadro derinliğini azaltırken özellikle 'nin sakatlığı takımın başına çorap öldü. Onazi dışında Sosa, Toure, Pereira, Novak ve Uğurcan'ın yokluğunda takımın iskeleti tamamen değişti,

5 gol attılar 10 gol yediler

Trabzonspor'un en ciddi sorunu ise kanat oyuncularının beklenen katkıyı yapamaması oldu. Onazi'nin yokluğunda takım ancak 5 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Onazi'siz takım düşüş yaşadı.

Oyun planlarını çok etkiledi

Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapatmak zorunda kalan Onazi'nin yokluğu 'ın oyun planlarını da etkiledi. Karaman Onazi'siz bir oyun kurgusu yapmak zorunda kaldı.

Yeri bir türlü doldurulamadı

Nijeryalı futbolcunun yokluğu bir türlü doldurulamadı. Bu da Trabzonspor'a olumsuz olarak yansıdı. Onazi ise bu durumun en çok kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Sakatlık benim için bir işkence oldu" dedi.

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