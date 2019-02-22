Rodallega: Eleştiriler bazen beni motive ediyor

Trabzonspor'un başarılı forveti Rodallega, Göztepe ile deplasmanda oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi için sahaya çıktılar. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan taraf Bordo Mavili ekip oldu. Karadeniz ekibi bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un başarılı forveti Rodallega önemli açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Profesyonel bir oyuncu olarak işimin gereğini yapmak zorundaydım. Geçen hafta belki istenmeyen bir olay yaşandı ve taraftarlar beni eleştirdi ama eleştiriler bazen beni motive edebiliyor."

"Öncelikli olan takımın kazanması. Takım kazanınca kimin gol attığı önemli olmuyor ama tabii ki mevkim gereği gol atınca mutlu oluyorum."