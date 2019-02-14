14 Şubat 2019, Perşembe
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BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİDİR
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ekibin o makama gelmesi olduğunu belirtti. Doğan, "Biz asla bir ayrıcalık beklemiyoruz ve istemiyoruz. Hiçbir takımın canı yanmasın ve maç sonunda hakem hatalarını değil oynanan futbolu konuşalım. O yüzden bu adaleti sağlayacak olan kişilerin o kuruma gelmesi Türk futbolunda bazı şeylerin değişebileceği yönünde adım atılmasının önemli bir sinyali olacaktır. Bu nedenle öncelikle güvenilir bir ismin gelmesini özellikle istiyoruz" dedi.
"Adalet bekliyoruz"
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ismin kurumun başına geçmesi olduğunu özellikle vurguladı, “Biz asla ayrıcalık beklemiyoruz” dedi.
Trabzonspor kulübü önce Başakşehir ardından da Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarından sonra çok sert tepki göstermişti. İki karşılaşmanın hakemleri ile VAR hakemleri arasındaki konuşmaların yayınlanmasını isteyen Karadeniz ekibinin yönetimi, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun son yaşanan gelişmelerden sonra istifa kararını almasını olumlu karşıladı. Ancak yeni atanacak olan Merkez Hakem Kurulu'nu da merakla bekleyen yönetim, bu konuda gerekli temaslarını da sürdürüyor.
BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİDİR
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ekibin o makama gelmesi olduğunu belirtti. Doğan, "Biz asla bir ayrıcalık beklemiyoruz ve istemiyoruz. Hiçbir takımın canı yanmasın ve maç sonunda hakem hatalarını değil oynanan futbolu konuşalım. O yüzden bu adaleti sağlayacak olan kişilerin o kuruma gelmesi Türk futbolunda bazı şeylerin değişebileceği yönünde adım atılmasının önemli bir sinyali olacaktır. Bu nedenle öncelikle güvenilir bir ismin gelmesini özellikle istiyoruz" dedi.
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