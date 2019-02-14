14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

"Adalet bekliyoruz"

Adalet bekliyoruz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Başkan Yardımcısı , tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ismin kurumun başına geçmesi olduğunu özellikle vurguladı, “Biz asla ayrıcalık beklemiyoruz” dedi.

kulübü önce ardından da maçında yaşanan hakem hatalarından sonra çok sert tepki göstermişti. İki karşılaşmanın hakemleri ile VAR hakemleri arasındaki konuşmaların yayınlanmasını isteyen ekibinin yönetimi, MHK Başkanı 'nun son yaşanan gelişmelerden sonra istifa kararını almasını olumlu karşıladı. Ancak yeni atanacak olan 'nu da merakla bekleyen yönetim, bu konuda gerekli temaslarını da sürdürüyor.

BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİDİR

Başkan Yardımcısı , tek beklentilerinin adalet sağlayacak bir ekibin o makama gelmesi olduğunu belirtti. Doğan, "Biz asla bir ayrıcalık beklemiyoruz ve istemiyoruz. Hiçbir takımın canı yanmasın ve maç sonunda hakem hatalarını değil oynanan futbolu konuşalım. O yüzden bu adaleti sağlayacak olan kişilerin o kuruma gelmesi Türk futbolunda bazı şeylerin değişebileceği yönünde adım atılmasının önemli bir sinyali olacaktır. Bu nedenle öncelikle güvenilir bir ismin gelmesini özellikle istiyoruz" dedi.
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