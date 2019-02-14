14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Hüseyin bitiremeedi

Hüseyin bitiremeedi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Fırtına’da bu yıl sakatlanmayan oyuncu kalmadı. As kadronun hemen hepsi aynı kaderi yaşadı.

Bu sezon sakatlıktan çok çeken , dün bir şok daha yaşadı. G.Saray derbisinde Diagne, 'in ayağına basmış ve delmişti. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden 21 yaşındaki stoper, çalışmayı tamamlayamadı. Hüseyin, Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Bir süre ile konuşan Türkmen, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı. Kemik kadrodan şu anda Uğurcan Çakır (Sol arka adale yırtık), Pereira (Sol ayak tarak kemiği kırık), Novak (Sol ayak baş parmağı kırık), Onazi (Aşil tendonu koptu), Sosa (Sol bacak kas grubunda ikinci derece yaralanma) sakat durumda. Daha önce de Kamil (4 ay), Hosseini (2 hafta), Toure (4 hafta), Yusuf (1 hafta), A. Ömür (2 hafta), Nwakaeme (3 hafta), Rodellega (1 hafta) sakatlık yaşamıştı.
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