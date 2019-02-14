14 Şubat 2019, Perşembe
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Hüseyin bitiremeedi
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Fırtına’da bu yıl sakatlanmayan oyuncu kalmadı. As kadronun hemen hepsi aynı kaderi yaşadı.
Bu sezon sakatlıktan çok çeken Trabzonspor, dün bir şok daha yaşadı. G.Saray derbisinde Diagne, Hüseyin'in ayağına basmış ve delmişti. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden 21 yaşındaki stoper, çalışmayı tamamlayamadı. Hüseyin, Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Bir süre Ünal Karaman ile konuşan Türkmen, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı. Kemik kadrodan şu anda Uğurcan Çakır (Sol arka adale yırtık), Pereira (Sol ayak tarak kemiği kırık), Novak (Sol ayak baş parmağı kırık), Onazi (Aşil tendonu koptu), Sosa (Sol bacak kas grubunda ikinci derece yaralanma) sakat durumda. Daha önce de Kamil (4 ay), Hosseini (2 hafta), Toure (4 hafta), Yusuf (1 hafta), A. Ömür (2 hafta), Nwakaeme (3 hafta), Rodellega (1 hafta) sakatlık yaşamıştı.
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