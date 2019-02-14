14 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Kenetlenme vakti

Kenetlenme vakti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor.

Önce , ardından sınavında hakem faciası yaşayan ve bu iki maçtan puansız ayrılan bordo-mavililer de sinirler iyice gerilirken, bu dönemde bordo-mavili camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Taraftarların karşılaşmasında tribünleri doldurmalarını ve takımlarına gereken desteği vermeleri isteniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor şampiyonluktan büyük zafer kazandı "Trabzonspor şampiyonluktan büyük zafer kazandı"
Beni affetmezler Beni affetmezler
Arslanboğa yönetecek Arslanboğa yönetecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör