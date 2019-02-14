14 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Kenetlenme vakti
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Trabzonspor'da zaman kenetlenme zamanı… Hem kısıtlı kadro, hem de sakatlarla boğuşan Karadeniz ekibi bu da yetmezmiş gibi ciddi hakem hatalarına maruz kalmaya devam ediyor.
Önce Başakşehir, ardından Galatasaray sınavında hakem faciası yaşayan ve bu iki maçtan puansız ayrılan bordo-mavililer de sinirler iyice gerilirken, bu dönemde bordo-mavili camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Taraftarların Alanyaspor karşılaşmasında tribünleri doldurmalarını ve takımlarına gereken desteği vermeleri isteniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!