06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

İptal kararı doğru

İptal kararı doğru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

'un 1-0 kazandığı Ankaragücü maçında başkent ekibinin Orgill ile bulduğu golü hakem Mustafa Öğretmenoğlu iptal etmişti.

Ardından, " ve elle oynama konusundaki talimatını güncelledi. Eski talimata göre doğru olan iptal kararı sene başı itibariyle güncellenen talimatına göre yanlıştı" yorumları yapılmıştı. MHK yetkilileri konu ile ilgili, "Elle oynamayla ilgili ne FIFA'nın bir talimat değişikliği ne de UEFA'nın yeni bir yorumu var. Yaklaşık üç yıldır mevcut talimat aynı. İddia edildiği gibi bir kural ve yorum değişikliği yok. İptal kararı doğru" ifadesini kullandılar.
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