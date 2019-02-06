06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hugo şov devam ediyor!

Hugo şov devam ediyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

İlk yarıda çıktığı son 3 lig maçının hepsinde golünü atan , şova yeniden başladı.

ve karşılaşmasını boş geçtikten sonra Ankaragücü mücadalesinde çok klas bir golle galibiyeti getiren , istatistiklere bakıldığında da geçen sezonki performansını ikiye katladı. Geride bıraktığımız yıl ligde çıktığı 23 maçta toplam 5 gol atabilen Rodallega, bu kez 20 maçta 10 gole ulaştı. Kolombiyalı yıldızın en çok skor ürettiği dönem ise 2015-2016'da Akhisar'da oynadığı sezon. O dönemde 34 lig mücadelesinde 19 golü olan Rodallega, 'da bunun üzerine çıkmayı hedefliyor.
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