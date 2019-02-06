06 Şubat 2019, Çarşamba
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Hugo şov devam ediyor!
Giriş Tarihi: 05.02.2019
İlk yarıda çıktığı son 3 lig maçının hepsinde golünü atan Hugo Rodallega, şova yeniden başladı.
Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmasını boş geçtikten sonra Ankaragücü mücadalesinde çok klas bir golle galibiyeti getiren Rodallega, istatistiklere bakıldığında da geçen sezonki performansını ikiye katladı. Geride bıraktığımız yıl ligde çıktığı 23 maçta toplam 5 gol atabilen Rodallega, bu kez 20 maçta 10 gole ulaştı. Kolombiyalı yıldızın en çok skor ürettiği dönem ise 2015-2016'da Akhisar'da oynadığı sezon. O dönemde 34 lig mücadelesinde 19 golü olan Rodallega, Trabzonspor'da bunun üzerine çıkmayı hedefliyor.
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