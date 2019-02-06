06 Şubat 2019, Çarşamba
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Trabzonspor ile şu ana kadar 60 maça çıkan Ömür, 6 kez fileleri sarsarken, 12 de asist yaptı.
"Eski günlere döneceğim"
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Abdülkadir Ömür: "Sakatlığım nedeniyle formum düşmüştü ama artık yükselişe geçtim."
Ligin ikinci yasında beklentilerin uzağında kalan Abdülkadir Ömür, eski günlere döneceğini söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "Balıkesirspor ile oynanan kupa maçından önce arka adalemde sertlik hissettim. Ancak yine de sahaya çıkıp oynadım. Ağrılarım arttığı için form düşüklüğü yaşadım. Bunun verdiği moral bozukluğuyla birkaç gün canım bir hayli sıkıldı. Ancak şimdi kendimi toparladım. Şu anda eski formumu yakalamak üzereyim. Bundan sonra herkes alışık olduğu Abdülkadir'i sahada görecek. Zaman buldukça köyüme gidiyorum. Oradaki doğal ortam beni rahatlatıyor. Burada hem stres atıyorum hem de kafamı dinliyorum. Köy ortamı bana huzur veriyor" dedi
Trabzonspor ile şu ana kadar 60 maça çıkan Ömür, 6 kez fileleri sarsarken, 12 de asist yaptı.
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