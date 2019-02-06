06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Eski günlere döneceğim"

Eski günlere döneceğim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

: "Sakatlığım nedeniyle formum düşmüştü ama artık yükselişe geçtim."

Ligin ikinci yasında beklentilerin uzağında kalan , eski günlere döneceğini söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, " ile oynanan kupa maçından önce arka adalemde sertlik hissettim. Ancak yine de sahaya çıkıp oynadım. Ağrılarım arttığı için form düşüklüğü yaşadım. Bunun verdiği moral bozukluğuyla birkaç gün canım bir hayli sıkıldı. Ancak şimdi kendimi toparladım. Şu anda eski formumu yakalamak üzereyim. Bundan sonra herkes alışık olduğu Abdülkadir'i sahada görecek. Zaman buldukça köyüme gidiyorum. Oradaki doğal ortam beni rahatlatıyor. Burada hem stres atıyorum hem de kafamı dinliyorum. Köy ortamı bana huzur veriyor" dedi

ile şu ana kadar 60 maça çıkan Ömür, 6 kez fileleri sarsarken, 12 de asist yaptı.
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