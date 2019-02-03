03 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Evde tek başına!

Evde tek başına!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Taraftarı önünde Ankaragücü’ne şans tanımayan , iç sahada performansıyla zirveye çıktı.

Evinde 11 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Fırtına'yı 22 puanla Galatasaray, 21 puanla Yeni Malatyaspor, 20 puanla da Başakşehir takip ediyor. Evinde en çok puan toplayan takım olan , oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü. Ankaragücü'nü deviren Trabzonspor, bu sezon sahasında en çok puan toplayan takım oldu.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Ankaragücü karşılaşması öncesi Şenol Güneş Stadı'nda hareketli saatler yaşandı. Trabzonspor Yönetimi, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala toplantı yaptı. Stattaki toplantının ana gündem maddesinin ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri olduğu öğrenildi. Kurallar doğrultusunda hareket eden yönetimin gelecek planlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldığı ifade edildi.

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