"Acilen dönmeliler"

Fırtına'nın hocası Ünal Karaman sakatlardan dert yandı: “Bulunduğumuz pozisyonu korumak adına kazanmak güzel ama sıkıntılarla uğraşıyoruz Sakat oyuncularımıza ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncu, kaliteli rekabettir. Acilen gelmeliler."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli açıklamalar yaptı. A.Gücü karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını belirten 52 yaşındaki hoca, "Zor bir maçtı. 3 puan, bulunduğumuz pozisyonu koruma ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Bunun yanında sıkıntılarla da uğraşıyoruz" dedi.

"Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz" diyen Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

ÖĞRENCİLERİNİ ÖVDÜ

"Novak'ın ayak parmağında kırık söz konusu. Uğurcan'ın da arka adalesinde yırtık şüphesi bulunuyor. Böyle maçlarda 2. golü bulamazsanız, stres yakanızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncularımızın kazanma adına verdikleri mücadelede olumluydu. Sakat oyuncuların yokluğundan çok bahsetmedik tabii ama onlara ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncu, kaliteli idman, kaliteli rekabet anlamına geliyor. Acilen gelmeleri lazım."

"LİGDE KALACAĞIZ"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İyi oynadıkları karşılaşmada yenilgiyi haketmediklerini belirten Kaplan, "Trabzonspor gibi bir rakip karşısında kontrollü oynadık ve pozisyonlara da girdik. Bunlardan en az birini değerlendirsek buradan 1 puanla ayrılacaktık. Oyuncularımın mücadelesi gelecek haftalar adına umut vericiydi. Biz bu ligde kalıcı olacağız" dedi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İKİ ŞOK BİRDEN

Sosa, Onazi ve Pereira'dan sonra Novak'ın sol ayak baş parmağı kırıldı, Uğurcan'da da adele yırtığı olabilir.

3 puan alan Trabzonspor, dün iki sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Onazi, Sosa ve Pereira'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği bordo-mavililerde, bu kez Novak ile kaleci Uğurcan Çakır kervana eklendi. Maçın 57. dakikasında sekmeye başlayan Novak, teknik heyetten değişiklik istedi. Çek futbolcu, maçı tamamlayamazken, sol ayak baş parmağında kırık olduğu belirtildi. Uğurcan da 90 dakikayı sakat tamamladı. Çek futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

Dün kritik kurtarışlara imza atan 22 yaşındaki file bekçisinin sol arka adalesinde yırtık şüphesinin bulunduğu açıklandı. Genç kalecinin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Oynayamazsa G.Saray derbisinde Arda Akbulut forma giyecek.

"İthalat düzenine çomak sokuyoruz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, çarpıcı ifadeler kullandı. Ankaragücü'ne karşı oynanan maçın 11'inde yer alan 5 oyuncunun kendi alt yapılarından yetiştiğinin altını çizen Doğan, "29 futbolcudan oluşan A takım kadromuzda 16 altyapı oyuncumuz var. Bu da yüzde 55'lik bir oran yapıyor. Trabzonspor, Türk futbolundaki ithalat düzenine de çomak sokuyor" diye konuştu.