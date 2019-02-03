Büyük protesto

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir maçı sonrası 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerini bloke etmişti. PFDK ile hatalı hakem kararlarına tepki gösteren bordo-mavililer, dün protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, PFDK ve hakem kararlarına karşı şehirde yürüdü. Uzunsokak Caddesi'nde toplanan binlerce taraftar, 15 dakikalık yürüyüşün ardından TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına geldi. Burada basın açıklaması yapan bordo- mavililer, "Dünyada adil lakabı verilmiş bir padişahın memleketi olan Trabzon'u adaletten mahrum etmeyin. Bir gün bu adalet size de lazım olur. Taraftarsız futbol olmaz. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

18 BİN TARAFTAR İŞ BAŞINDAYDI

Şenol Güneş Stadı'nda dün 27 bin taraftar eksikti ama 18 bini iş başındaydı. Bordo-mavililer ağır cezaya rağmen takımlarının yanında oldular. Başlangıç düdüğünden bitime kadar takımlarına destek veren taraftarlar, tezahüratları ile de 90 dakikaya damga vurdu.