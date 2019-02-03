03 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Büyük protesto

Büyük protesto
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

 (), Başakşehir maçı sonrası 27 bin taraftarının elektronik biletlerini bloke etmişti. PFDK ile hatalı hakem kararlarına tepki gösteren bordo-mavililer, dün yürüyüşü gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, ve hakem kararlarına karşı şehirde yürüdü. Uzunsokak Caddesi'nde toplanan binlerce taraftar, 15 dakikalık yürüyüşün ardından Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına geldi. Burada basın açıklaması yapan bordo- mavililer, "Dünyada adil lakabı verilmiş bir padişahın memleketi olan Trabzon'u adaletten mahrum etmeyin. Bir gün bu adalet size de lazım olur. Taraftarsız futbol olmaz. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

18 BİN TARAFTAR İŞ BAŞINDAYDI

Şenol Güneş Stadı'nda dün 27 bin taraftar eksikti ama 18 bini iş başındaydı. Bordo-mavililer ağır cezaya rağmen takımlarının yanında oldular. Başlangıç düdüğünden bitime kadar takımlarına destek veren taraftarlar, tezahüratları ile de 90 dakikaya damga vurdu.

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