02 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yol haritası belirlenecek

Yol haritası belirlenecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Yönetim, ile yapılan Finansal Fair Play kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak.

Yönetim, ile yapılan Finansal Fair Play kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak. Bugün 12.00'de statta bir araya gelecek yönetim, UEFA'nın iki ay içerisinde açıklayacağı kararın olumlu ya da olumsuz çıkması durumunda izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

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