01 Şubat 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. randevuda

Trabzonspor ile Ankaragücü 70. randevuda
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 Giriş Tarihi: 01.02.2019

ile , 'in 20. haftasında yarın oynayacakları maç ile 70. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 69 maçın 36'sını bordo-mavililer kazanırken, başkent temsilcisi ise 16 galibiyet elde etti. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 'un attığı 110 gole Ankaragücü 64 golle karşılık verdi.

'de çıkış arayan Trabzonspor ve , ligin 3 puanla tanışmak istiyor. İki takım yarın saat 16:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında bordo-mavililer sahasında 'e 4-2 kaybederken, deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü ise deplasmanda 'a 6-0, sahasında ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

8 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacaklar
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 8 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak. 6 sezon sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkan başkent temsilcisi, bordo-mavili takım ile en son 10 Ekim 2011'de Trabzon'da karşılaşmıştı. Söz konusu müsabakayı ev sahibi takım 3-2 kazanmıştı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 34 maçta bordo-mavililer 23 galibiyet elde ederken, 9 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. 2 maçta da konuk ekip galip geldi. MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u deplasmanda en son 3 Mart 2007'de oynanan maçta 1-0'lık skorla yenmişti.
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