02 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Hak eden oynar

Hak eden oynar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Ünal Karaman, "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajı ile gençleri ateşliyor.

Ünal Karaman, "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajı ile gençleri ateşliyor. 52 yaşındaki hoca, ortaya çıkarmak istediği agresif ve savaşan takım için titiz bir çalışma yürütürken, genç futbolcuların istekli olmaları moralleri yükseltiyor.

GENÇLER HIRS KÜPÜ
Teknik direktör Ünal Karaman, ortaya çıkarmak istediği takım ruhu ve oyun şablonundan taviz vermeden çalışmalarını sürdürüyor. İdmanlar maç havasında yapılırken, her geçen gün yeni bir ismi Türk futboluna sunan Fırtına'da gençler 52 yaşındaki hocanın gözüne girmek için sıkı çalışıyor.

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