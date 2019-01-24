24 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan UEFA seferi

Trabzonspordan UEFA seferi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

Üç yıl önce imzalanan protokolü ile ilgili yönetimi 'ta 'ya sunum yapacak. Olumlu gelişmeler bekleniyor

Fırtına, 2016'da imzaladığı protokolünün üçüncü yılında Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple birlikte 'de sunum yapacak. Fırtına'nın UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda UEFA ile üç yılı kapsayan bir protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 'ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte de bir temsilci gönderecek" ifadesini kullandı.

Kulübün ekonomik yapısının düzelmesi için uyguladıkları tedbir ve önlemleri anlatacaklarını belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: "Toplantıda hem 31 Mayıs 2019'da bitecek bu protokolün genel durumunu değerlendireceğiz hem de FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığımızı göstereceğiz. Kulübümüzün gelecekte sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarını sunacağız. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu UEFA'daki yetkililere anlatacağız. Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

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