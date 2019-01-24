Haluk Şahin: "Kara kutu açılsın"
“Bütün Süper Lig karşılaşmalarındaki VAR ve AVAR şeffaf olmalı Hollanda’da da VAR mevcut, oradaki konuşmalar canlı izleniyor”
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi. Şahin, Başakşehir karşılaşmasında sonuca direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
BU UÇAK NEDEN DÜŞTÜ
Tüm maçların VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğine belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek için o kara kutunun açılmasını istiyoruz. Süper Lig'deki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Mesela Hollanda Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.
MELER'E DAVA
Trabzonspor Taraftarları Derneği, Başakşehir maçının hakemleri Halil Umut Meler Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Canhanoğlu, VAR hakemi Fırat Aydınus hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Gökhan Altıntaş, "Görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, 6 bin 222 sayılı kanuna muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.
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