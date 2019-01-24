24 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Haluk Şahin: "Kara kutu açılsın"

Haluk Şahin: Kara kutu açılsın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

“Bütün karşılaşmalarındaki VAR ve AVAR şeffaf olmalı ’da da VAR mevcut, oradaki konuşmalar canlı izleniyor”

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu , maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi. Şahin, Başakşehir karşılaşmasında sonuca direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Müsabakanın orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

BU UÇAK NEDEN DÜŞTÜ

Tüm maçların VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğine belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek için o kara kutunun açılmasını istiyoruz. 'deki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Mesela Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.

MELER'E DAVA

Trabzonspor Taraftarları Derneği, Başakşehir maçının hakemleri Halil Umut Meler Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Canhanoğlu, VAR hakemi Fırat Aydınus hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Gökhan Altıntaş, "Görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, 6 bin 222 sayılı kanuna muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına 3 golle tur atladı (MAÇ ÖZETİ) Fırtına 3 golle tur atladı (MAÇ ÖZETİ)
Pereira: Yakında görüşürüz Pereira: "Yakında görüşürüz"
Trabzonspordan UEFA seferi Trabzonspor'dan UEFA seferi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör