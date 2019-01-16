16 Ocak 2019, Çarşamba
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TEMELiMiZ SAĞLAM
"Biz üç yıllık bir yönetimiz fakat 5 yıllık bir plan kuruyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimin rahat çalışmasını istiyoruz" diyen Şahin, "1461 Trabzon takımından kampa dahil edilen 10 oyuncuyla ilgili kararı Ünal Karaman verecek. Önce binanın temelini atacağız, sonra katları çıkacağız. Abdülkadir Ömür ve Yusuf çok iyi çalışıyor. Yusuf kaptan oldu. Yusuf'un da ileride yurt dışı idealleri var, umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
ONAZİ ERKEN DÖNER
Arjantinli sol bek İbanez ile ilgili teklif gelmediğini belirten Şahin, "İsteyen olursa değerlendiririz. Önce Balıkesir, ardından Balıkesirspor ile oynayacağız. İki maçı da mutlaka kazanmak istiyoruz. Sosa salonda çalışıyor. Bir MR'ı da daha var. Gerçek kaptan, sakatlığına rağmen takımı bırakmadı. Onazi memleketinde, tendon sakatlığı olduğu için uzun sürecek gibi gözüküyor. Çok güçlü bir oyuncu, normalde 7-8 ay forma giyemeyebilir ama daha erken döneceği yönünde doktorlardan bilgi aldık. Duruma bakılacak" ifadelerini kullandı.
OLCAY TAKIM BULSUN
Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'la ilgili Şahin, "Kulüp bulması için kendisine tebligat yaptık. Bu ay sonuna kadar ayrılmasını bekliyoruz. Takım bulması için biz de kendisine yardımcı olacağız. Kesin kararımız bu şekilde" dedi.
ONUR'U MAĞDUR ETMEDIK
Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması hakkında konuşan Şahin, "Kendi kararı. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. O bizi gururlandırdı; biz de onu hiç mağdur etmedik" dedi.
Fırtına transfer yasağına meydan okudu: "Fark etmez"
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Yönetici Haluk Şahin, transfer yasağı ile ilgili meydan okudu ve “FIFA, yasağı kaldırırsa transfer yapacağız. Ancak olumsuz bir durumla karşılaşsak da fark etmez. İyi bir kadromuz var ve hedeflerimize ulaşırız. İki gün içinde bu konu netleşecektir” dedi.
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, A'dan Z'ye önemli açıklamalar yaptı. FIFA'nın transfer yasağı için Şahin, "UEFA'nın mali kriterleri açısından tüm kulüpler zor durumda. Biz de aynı öyleyiz. 18 dosyamız var ve bu sorunlar için yoğun çalışıyoruz. Çarşamba (bugün) ya da perşembe (yarın) netleşeceğini düşünüyoruz. Engel kalkarsa transfer yapacağız. Her mevkii için belirlenen alternatifler var fakat biz pahalı transferler yapmayacağız Yasak kalmazsa da önemli değil, kadromuz iyi ve hedefe varırız" dedi.
TEMELiMiZ SAĞLAM
"Biz üç yıllık bir yönetimiz fakat 5 yıllık bir plan kuruyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimin rahat çalışmasını istiyoruz" diyen Şahin, "1461 Trabzon takımından kampa dahil edilen 10 oyuncuyla ilgili kararı Ünal Karaman verecek. Önce binanın temelini atacağız, sonra katları çıkacağız. Abdülkadir Ömür ve Yusuf çok iyi çalışıyor. Yusuf kaptan oldu. Yusuf'un da ileride yurt dışı idealleri var, umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
ONAZİ ERKEN DÖNER
Arjantinli sol bek İbanez ile ilgili teklif gelmediğini belirten Şahin, "İsteyen olursa değerlendiririz. Önce Balıkesir, ardından Balıkesirspor ile oynayacağız. İki maçı da mutlaka kazanmak istiyoruz. Sosa salonda çalışıyor. Bir MR'ı da daha var. Gerçek kaptan, sakatlığına rağmen takımı bırakmadı. Onazi memleketinde, tendon sakatlığı olduğu için uzun sürecek gibi gözüküyor. Çok güçlü bir oyuncu, normalde 7-8 ay forma giyemeyebilir ama daha erken döneceği yönünde doktorlardan bilgi aldık. Duruma bakılacak" ifadelerini kullandı.
OLCAY TAKIM BULSUN
Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'la ilgili Şahin, "Kulüp bulması için kendisine tebligat yaptık. Bu ay sonuna kadar ayrılmasını bekliyoruz. Takım bulması için biz de kendisine yardımcı olacağız. Kesin kararımız bu şekilde" dedi.
ONUR'U MAĞDUR ETMEDIK
Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması hakkında konuşan Şahin, "Kendi kararı. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. O bizi gururlandırdı; biz de onu hiç mağdur etmedik" dedi.
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