16 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bir şok da Asya’dan

Bir şok da Asya’dan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

ekibinin Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları ile 'nin, ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu.

D Grubu'nda iki maçı da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturan , bugün ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen İran'ın turnuvanın bir üst turunda da yoluna devam etmesi durumunda ile 'nin dönüşü şubatı bulabilir.
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