16 Ocak 2019, Çarşamba
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Bir şok da Asya’dan
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Karadeniz ekibinin Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu.
D Grubu'nda iki maçı da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, bugün Irak ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen İran'ın turnuvanın bir üst turunda da yoluna devam etmesi durumunda Hosseini ile Amiri'nin dönüşü şubatı bulabilir.
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