Kupada sahne Fırtınanın

16 Ocak 2019, Çarşamba
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TARİHTE İKİNCİ KEZ
Fırtına, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-14 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi yaklaşık 5 yıl sonra rakibini bu kez devirmek istiyor.
TEK HEDEF KAZANMAK
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçına büyük önem veriyor. 52 yaşındaki hoca, "Tek düşüncemiz kupada saygı duyduğumuz rakibimizi mağlup etmek. Başakşehir sınavıyla ilgili en ufak bir düşüncemiz yok. Bu maçtan istediğimiz sonucu aldıktan sonra önümüze bakacağız. Umarız taraftarlarımız da tribünlerde bizim yanımızda olurlar" diye konuştu.
KADRO SIKINTISI
Fırtına'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran bordomavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin milli takımında yer alması, Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin sakat olması işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, genç oyunculardan da yararlanacak.
Kupada sahne Fırtına'nın
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün Balıkesir’i ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanmak isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci yarısına Balıkesirspor sınavı ile başlayacak Karadeniz ekibinde tek hedef galibiyet. Saat 20:30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya, düdük çalacak.
TARİHTE İKİNCİ KEZ
Fırtına, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-14 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi yaklaşık 5 yıl sonra rakibini bu kez devirmek istiyor.
TEK HEDEF KAZANMAK
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçına büyük önem veriyor. 52 yaşındaki hoca, "Tek düşüncemiz kupada saygı duyduğumuz rakibimizi mağlup etmek. Başakşehir sınavıyla ilgili en ufak bir düşüncemiz yok. Bu maçtan istediğimiz sonucu aldıktan sonra önümüze bakacağız. Umarız taraftarlarımız da tribünlerde bizim yanımızda olurlar" diye konuştu.
KADRO SIKINTISI
Fırtına'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran bordomavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin milli takımında yer alması, Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin sakat olması işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, genç oyunculardan da yararlanacak.
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