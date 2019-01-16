16 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kupada sahne Fırtına'nın

Kupada sahne Fırtınanın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

, Ziraat Son 16 Turu ilk maçında bugün ’i ağırlıyor.

Ziraat 'nı bu sezon kazanmak isteyen , son 16 Turu ilk maçında konuk edeceği Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci yarısına Balıkesirspor sınavı ile başlayacak ekibinde tek hedef galibiyet. Saat 20:30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem , düdük çalacak.

TARİHTE İKİNCİ KEZ

, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-14 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi yaklaşık 5 yıl sonra rakibini bu kez devirmek istiyor.

TEK HEDEF KAZANMAK

, Balıkesirspor maçına büyük önem veriyor. 52 yaşındaki hoca, "Tek düşüncemiz kupada saygı duyduğumuz rakibimizi mağlup etmek. sınavıyla ilgili en ufak bir düşüncemiz yok. Bu maçtan istediğimiz sonucu aldıktan sonra önümüze bakacağız. Umarız taraftarlarımız da tribünlerde bizim yanımızda olurlar" diye konuştu.

KADRO SIKINTISI

Fırtına'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran bordomavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin milli takımında yer alması, Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin sakat olması işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, genç oyunculardan da yararlanacak.
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