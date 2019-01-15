15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonsporun kupadaki rakibi Balıkesirspor Baltok
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

, son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Baltok'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Bordo-mavililerde, İran 'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan , İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan , Baltok maçında görev almayacak.

'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil , Hasan Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

BALIKESİRSPOR İLE KUPADA 2. EŞLEŞME

Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.

İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor geçmişin izlerini silmeye çalışıyor

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