Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Bordo-mavililerde, İran Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
BALIKESİRSPOR İLE KUPADA 2. EŞLEŞME
Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.
İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.
Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.
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