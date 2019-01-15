15 Ocak 2019, Salı
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10 milyon cepte
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Fırtına, takımın bazı as isimleri ile yollarını ayırdıktan sonra ağır bir yükün altından çıktı.
Devre arasında Burak, Kucka, Onur ve Mustafa gibi takımın as isimleri ve Esteban ile yollarını ayıran bordo- mavili yönetim yıllık 10 milyon euro gibi bir rakamdan da kurtuldu. Ancak FIFA'da bulunan 18 dosya kulübün önündeki en büyük sorun olarak gözüküyor.
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