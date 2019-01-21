Trabzonsporda kupa maçı hazırlıkları başladı

21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı bildirildi.
Karadeniz ekibi, Balıkesirspor Baltok ile 23 Ocak Çarşamba günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!