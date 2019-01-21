21 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonsporda kupa maçı hazırlıkları başladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

, son 16 turu rövanşında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'de dün konuk ettiği 'e 4-2 mağlup olan bordo-mavili takım, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı bildirildi.

ekibi, ile 23 Ocak Çarşamba günü Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı

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