Trabzonspor geçmişin izlerini silmeye çalışıyor

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, FIFA ile yaşadığı sorunları da aşarak geçmişin izlerini silmeye çalışıyor.

Geçmiş döneme ait tazminatlar, bonservis ve menajerlik ücretleri, mevcut futbolculara borçlar ve diğer borçlar için bugüne kadar 300 Milyon TL gibi bir rakam ödeyen Trabzonspor, dar boğazdan çıkmış değil. Yeni kaynak arayışı içinde olan Karadeniz ekibi, FIFA'nın hakkında olumlu karar verebilmesi için geçmişin izlerini silmeye çalışıyor. Bordo-mavili kulüp, FIFA'da bekleyen dosyalarını rafa kaldırmak için ekonomide titiz bir yol haritası izliyor.



TAKIM MALİYETİ 70 MİLYON TL'YE İNDİ

Trabzonspor yönetimi, kış transfer döneminin gelmesine rağmen dışa bağımlı olmadan hareket etmeyi planlıyor. Öz kaynaklarını kullanma noktasında yeni atılımlar yapan Karadeniz temsilcisi, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak, kaliteli bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Transferde son yılların en ağır faturası ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken, bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor. Yaklaşık 220 milyon TL olan takım maliyetini, Kucka'nın da ayrılmasının an meselesi olduğu noktada 7 aylık görev süresinde 70 milyon TL'ye çeken Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, bugünlerde ise FIFA ile sorunları aşarak transferde hamle yapmayı bekliyor. Trabzonspor'un FIFA'da çözüm bekleyen 17 dosyasının bulunduğu belirtiliyor.



TRABZONSPOR, YILLIK 10 MİLYON EURO GİBİ BİR RAKAMDAN KURTULDU

Ağaoğlu ve yönetimi, Burak Yılmaz, Kucka, Onur Kıvrak ve Mustafa Akbaş gibi takımın as isimleriyle yollarını ayırarak bordo-mavili kulübü yıllık 10 Milyon Euro gibi bir rakamdan da kurtardı. Hem iç hem de dış piyasada birçok isimle görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, FIFA'dan gelecek olumlu gelişmenin ardından transferde görüştüğü isimlerle anlaşma yoluna gidecek.