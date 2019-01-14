14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kucka Trabzon'dan ayrıldı

Kucka Trabzondan ayrıldı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Serie A takımlarından Parma ile prensip anlaşmasına varan 'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, 'dan ayrıldı.

ile Parma arasında Kucka için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak 'da ayrıldı ve 'ya gitti. Bugün Parma ile yapılacak olan son görüşmelerin ardından futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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