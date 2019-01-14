Kucka Trabzondan ayrıldı

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Kucka Trabzon'dan ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
İtalya Serie A takımlarından Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı.
Trabzonspor ile Parma arasında Kucka için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak Trabzon'da ayrıldı ve İtalya'ya gitti. Bugün Parma ile yapılacak olan son görüşmelerin ardından futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trabzonspor, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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