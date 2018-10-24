    24 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman esti gürledi: "Aklınızı başınıza alın!"

    Aklınızı başınıza alın!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Trabzonspor’un Erzurumspor’la berabere kalması Teknik Direktör Karaman’ı kızdırdı. Tecrübeli hoca oyuncularına, “Aklınızı başınıza alın” dedi.

    esti gürledi...

    Trabzonspor Teknik Direktörü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta alınan beraberlik nedeniyle dün yapılan ilk antrenmanda da çok sert uyarılarda bulundu. İdman öncesi tüm takımı saha ortasına toplayan Karaman, yarım saat süren bir konuşma yaptı.

    "Çok önemli bir fırsatı teptik"

    Her utbolcusuna tek tek yaptıkları hataları anlatan tecrübeli teknik adam, "Herkes hatalarından ders alacak, almak zorunda. Aklınızı başınıza alın. Önemli bir fırsatı teptik" diye konuştu.

    "Basit toplar kaybettik"

    Maç içersinde çok basit top kayıpları yaptıklarını da dile getiren Karaman, "İnsanlar bize güveniyor, inanıyor maça geliyor. Onlara bu desteğin karşılığını vermeliyiz" dedi.

    "Özel hayatınıza dikkat edin"

    Karaman oyuncularından özel hayatlarına da dikkat etmelerini isteyerek, "Bir daha böyle bir kaza istemem" dedi.

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