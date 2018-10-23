Trabzonsporun efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının beşinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör olarak görev yaptığı sırada, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özcan için Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı gerçekleştirildi.

Anma programına, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ve futbolcuları, Özcan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Anma, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tamamlandı.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yayımlanan mesajda, "Efsane futbolcumuz Kadir Özcan'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.