Trabzonsporda 3 fırsat kaçtı!

Erzurumspor'u yenemeyen Trabzonspor 2 puandan fazlasını kaybetti.

Fırtına lider ile puan farkını 3'e düşürme, 26 haftalık 3 maçlık seri özlemini sonlandırma ve 76 haftalık 4'üncülüğe çıkma şansını harcadı.

Süper Lig'de 9'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında 4'üncülük hedefiyle çıktığı Erzurumspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, önemli fırsatı değerlendiremedi ve 5'inci sırada girdiği 9'uncu hafta sonunda 7'nciliğe geriledi.

Ligde son olarak 2016-17'nin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncü olan ve ardından ilk 4'e hasret kalan Fırtına, Erzurumspor maçıyla 76 haftadır ulaşamadığı 4'üncülük koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendirmedi. Karadeniz ekibi, bu sezon 5. haftada Alanyaspor'a kaybederek yine 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçırmıştı.

Erzurumspor maçı öncesinde son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, 26 haftadır yakalayamadığı 3 maçlık galibiyet serisi özlemine yine son veremedi. Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, Erzurumspor mücadelesiyle son vermek istediği 26 maçlık özleminde yine mutlu sona ulaşamadı.

Trabzonspor, ayrıca 258 haftadır da liderlik hasreti çekiyor. Ligde en son 2010-2011'in 29. haftasında zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezonun ilk 9 haftalık bölümü de dahil son 8 sezonda liderlik koltuğuna oturma başarısı gösteremedi.