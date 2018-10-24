Nwakaeme’den kara haber

Kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme 10 gün yok.

Ligin 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da sakat oyuncular Nwakaeme ve Onazi'nin durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Nwakaeme'de birinci derecede kas yaralanması tespit edildi. Yıldız oyuncu 7-10 gün arası takımda olmayacak.

Sağ kasığında ağrı hisseden Onazi ise 2 gün boyunca tedavi olacak.