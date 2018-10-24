    24 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Nwakaeme’den kara haber

    Nwakaeme’den kara haber
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Kas yaralanması tespit edilen 10 gün yok.

    Ligin 10. haftasında 'a konuk olacak olan 'da sakat oyuncular ve 'nin durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

    Nwakaeme'de birinci derecede kas yaralanması tespit edildi. Yıldız oyuncu 7-10 gün arası takımda olmayacak.

    Sağ kasığında ağrı hisseden Onazi ise 2 gün boyunca tedavi olacak.

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