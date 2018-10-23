Trabzonspor’a milli aralar kabus oldu

Bordo-mavililer bir milli ara sonrası yine puan kaybı yaşayarak zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti.

Bordo-mavili takım, 2017 ve 2018 yıllarında A Milli Takım'ın oynadığı maçlar sonrası ligde karşılaştığı takımlara karşı puan kayıpları yaşadı. Milli aralara moralli giren Karadeniz ekibi sonrasında puan kayıpları yaşayarak şansızlığını kıramadı.



ŞANSIZLIK İKİ MİLLİ ARADA DA KIRILAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı sahasında 4-0 yenerek milli araya moralli giren Trabzonspor, sonrasında ise 5. haftada oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçında 1-0 mağlup olmuştu. Son olarak 7. haftada sahasında Kasımpaşaspor'u 4-2, 8. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor milli araya moralli girmişti. Esteban, Novak, Kucka, Onazi, Vahid Amiri, Hosseini, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi oyuncularını milli takım kamplarına gönderen bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını ise müsabakanın oynanmasına kısa bir süre kala tam kadro sürdürdü. Bordo-mavililer dün oynanan maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, önceki dönemlerde milli maçlar sonrası oynanan maçlarda yaşanan puan kayıplarını bir kez daha gözler önüne serdi.



5 MİLLİ ARA SONRASI 3 MAĞLUBİYET, 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 5 ara sonrası oynadığı 5 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 11 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine 4 puan yazdırabildi.

Karadeniz ekibinin milli maçlar sonrası ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor, A Milli Takım'ın, son olarak Bosna Hersek oynadığı özel maç ve Rusya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlar sonrası sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Bordo-mavililer A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde 07 Eylül 2018'de Rusya ve 10 Eylül 2018'de İsveç ile oynadığı maçlar sonrası deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

23 ve 27 Mart tarihlerinde ise A Milli Takım'ın, İrlanda ve Karadağ ile oynadığı özel maç sonrası Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

9 ve 13 Kasım 2017'de A Milli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlar sonrası Trabzonspor, evinde Osmanlıspor'ı 4-3 mağlup etti.

6 ve 9 Ekim 2017 tarihlerinde A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynadığı 2018 Dünya Kupası eleme maçları sonrası Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmuştu.



KARAMAN: "MİLLİ MAÇ ARALARI BİZİM TAKIM İÇİN UYGUN DEĞİL"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli maç aralarını takımı için uygun olmadığını belirterek, "Milli maç araları bizim için sorun olmuyor desem yalan söylemiş olurum. Biz dokuz oyuncu gönderdik. 13 oyuncuyla çalıştık. Oynayan oyuncu yolculuk yorgunluğuna rağmen kısmen moralli gelmeye çalışıyor. Oynamayan oyuncu az da olsa kiloyla geliyor. Milli maç araları bizim takım için çok uygun değil. Bu mazeret midir, değildir. Üst düzey profesyonel milli takıma gidecek kadar profesyonelse ona uygun gelmeli. Trabzonspor'a da hizmet ettiğini bilmeli. Beslenmesine, seyahatine dikkat etmeli. Bu konuda muzdarip olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı .

