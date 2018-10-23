Trabzonspor, kaçan fırsatlara yanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, hem zirveyle puan farkını 3'e düşüreme, hem 26 haftalık 3 maçlık seri özlemini sonlandırma, hem de 76 haftadır ulaşamadığı 4'üncülük koltuğuna yerleşme fırsatını tepti.

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında 4'üncülük hedefiyle çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, önemli fırsatı değerlendiremedi ve 5'inci sırada girdiği 9'uncu hafta sonunda sıralamada 7'nciliğe geriledi

İLK 4 FIRSATINI YİNE TEPTİ

Süper Lig'de son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncülük koltuğunda oturan ve sonraki dönemde ilk 4'e hasret kalan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 76 haftadır ulaşamadığı 4'üncülük koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendirmedi. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olarak yine 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçırmıştı.

SERİ BOZULDU, HASRET DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, 26 haftadır yakalayamadığı 3 maçlık galibiyet serisi özlemine yine son veremedi. Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve sonraki periyotta ligde çıktığı karşılaşmalarda en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle son vermek istediği 26 maçlık özleminde yine mutlu sona ulaşamadı.



9 HAFTADA İKİ MİLLİ ARA, 5 PUAN KAYBI

Bu arada Trabzonspor'a milli ara dönüşleri iyi gelmiyor. Bu sezon ligin 4'üncü haftasında Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından lige verilen milli aranın sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ligin 8'inci haftasından sonra verilen arada da yine puan kaybı yaşadı. 8'inci haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara dönüşünde 9'uncu hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, bu sezon milli araların dönüşünde toplamda 5 puan kaybı yaşadı.



RODALLEGA ÜZGÜN

Öte yandan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşadıkları puan kayıpları için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmada bir kafa topu direkten dönen deneyimli forvet oyuncusu, kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Çabamız 3 puanı kazanmak içindi ama maalesef olmadı. Şimdi bir sonraki mücadele için kendimizi hazırlamak zorundayız. Bizim için çok önemli" dedi.



YEREL GAZETELERDEN 'FIRTINA FIRSAT TEPTİ' YORUMU

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor için 'Fırtına fırsat tepti' yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına fırsat tepti" ifadelerine yer verdi. Günebakış gazetesi, "Her şey var, Trabzon yok", "Trabzon, fırsat haftasında Erzurum engelini geçemedi" başlıklarını kullandı. Taka gazetesi, "Fırtına geleneğe uydu", "1996'da Vanspor maçıyla başlayan kabus 2018 Ekim'inde BB Erzurum ile devam etti" yorumunu yaptı. Sonnokta gazetesi, "Böyle mi olacaktı?", "Bu Erzurum'u yenemiyorsak zirve hayali kurmayalım arkadaş" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz gazetesi, "Bu bize hiç yakışmadı", "Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığımız maçta Erzurum duvarını aşamadık ve 1 puana razı olduk" ifadelerini kullandı.