    23 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: "50 milyona euro'ya gidebilir"

    50 milyona euroya gidebilir
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nın menajeri , ve 'dan birçok kulübün lu yıldızla ilgilendiğini açıkladı.

    'un yıldız futbolcusu 'nın menajeri , n basınına verdiği röportajda transfer konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

    Yetenekli oyuncuyu İtalya'dan bazı takımların takip ettiğini söyleyen Cebeci "Yusuf'u Fiorentina izliyor. Sadece Fiorentina değil, İtalya'dan pek çok takım onu takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari'nin ilgisi var" dedi.

    İtalya dışından da Yusuf Yazıcı ile ilgilenen takımlar olduğunu da ifade eden Cebeci şunları söyledi:

    "Birçok ülkeden Yusuf Yazıcı'ya ilgi olduğu doğru. Bazı İspanyol takımlarının temasları olmuş. Bundesliga'dan da takımlar var. Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz. Kesin bir yanıt veremem. Trabzonspor'un bırakıp bırakmayacağını da bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euro'ya gidebilir."

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