Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, İtalyan basınına verdiği röportajda transfer konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

Yetenekli oyuncuyu İtalya'dan bazı takımların takip ettiğini söyleyen Cebeci "Yusuf'u Fiorentina izliyor. Sadece Fiorentina değil, İtalya'dan pek çok takım onu takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari'nin ilgisi var" dedi.

İtalya dışından da Yusuf Yazıcı ile ilgilenen takımlar olduğunu da ifade eden Cebeci şunları söyledi:

"Birçok ülkeden Yusuf Yazıcı'ya ilgi olduğu doğru. Bazı İspanyol takımlarının temasları olmuş. Bundesliga'dan da takımlar var. Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz. Kesin bir yanıt veremem. Trabzonspor'un bırakıp bırakmayacağını da bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euro'ya gidebilir."