20 Ekim 2018, Cumartesi
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BÜLBÜLOĞLU, "Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi. CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
TRABZONSPOR kulübü, 2010- 11'deki şike iddiaları kapsamında FIFA'ya başvuru yaparak göreve davet etmiş ama ret yanıtı almıştı. Resmi siteden, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2017'de yaptığı başvuruyla, FIFA'yı göreve davet etmiştir. 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş iletilmiştir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağını tüm dünya bilmektedir. CAS'a gideceğiz" denilmişti.
Trabzonspor'a CAS'ta yeni umut
Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018
Yönetim, 2010-11’deki şike iddiaları için CAS’a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı. Yöneticiler, umutlu olduklarını söylediler
FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesinin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda CAS'a başvurmuştu. Trabzonspor yönetiminin başvurusunu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi. UEFA ve FIFA ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Aralık'ta seçim olduğu için bu tarihi değiştirme yönünde girişimde bulunduklarını belirtti ve "Çünkü tam seçime denk geliyor. Yeni yönetim oluşursa diye biz de bu tarihin 1 ay sonrasına alınmasını talep ettik" dedi.
BÜLBÜLOĞLU, "Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi. CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
TRABZONSPOR kulübü, 2010- 11'deki şike iddiaları kapsamında FIFA'ya başvuru yaparak göreve davet etmiş ama ret yanıtı almıştı. Resmi siteden, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2017'de yaptığı başvuruyla, FIFA'yı göreve davet etmiştir. 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş iletilmiştir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağını tüm dünya bilmektedir. CAS'a gideceğiz" denilmişti.
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