    20 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'a CAS'ta yeni umut

    CASta yeni umut
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Yönetim, 2010-11’deki şike iddiaları için ’a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı. Yöneticiler, umutlu olduklarını söylediler

    FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesinin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda 'a başvurmuştu. yönetiminin başvurusunu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi. ve ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Aralık'ta seçim olduğu için bu tarihi değiştirme yönünde girişimde bulunduklarını belirtti ve "Çünkü tam seçime denk geliyor. Yeni yönetim oluşursa diye biz de bu tarihin 1 ay sonrasına alınmasını talep ettik" dedi.

    BÜLBÜLOĞLU, "Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi. CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    TRABZONSPOR kulübü, 2010- 11'deki şike iddiaları kapsamında FIFA'ya başvuru yaparak göreve davet etmiş ama ret yanıtı almıştı. Resmi siteden, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2017'de yaptığı başvuruyla, FIFA'yı göreve davet etmiştir. 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş iletilmiştir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağını tüm dünya bilmektedir. CAS'a gideceğiz" denilmişti.
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