    20 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Rodallega: "Bu yükseliş sürecek"

    Rodallega: Bu yükseliş sürecek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    8 maçta 5 gol atan , “ hocam daha çok sorumluluk almamı istiyor. Taraftar emin olsun ki ben de elimden geleni yapacağım” dedi

    Son haftalarda sahalarda fırtına gibi esen ve 8 maçta attığı 5 golle 'a büyük katkı sağlayan , kendi adına bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Takıma geldiği günle bugün arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Kolombiyalı golcü, "Kendimi tam anlamıyla bu takıma ait hissediyorum. Aile gibiyiz. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğiz. Hocam takım içinde daha fazla sorumluluk almamı istiyor. Bu konuda elimden geleni yapacağım" dedi. Bu arada Rodallega, Nwakaeme ile katıldığı reklam çekiminde de taraftarların ilgi odağı oldu. Nwakaeme ise uyum sürecini en kısa zamanda atlatmak istediğini ifade ederek, "Takımın önemli bir parçası olacağım" sözünü verdi
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