Trabzonspor istikrar peşinde
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak istikrar yakalamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sahasında son olarak ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, BB Erzurumspor'u yenerek galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor.
EVİNDE OYNADIĞI 4 MAÇIN 3'NÜ KAZANDI
Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, DG Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol 1 maç fazlalığı bulunan 13 gollü Galatasaray'ın ardından evinde en çok rakip kaleye gol gönderen takım oldu.
FRİKİKÇİ SOSA
Teknik Direktörü Ünal Karaman ile eski günlerinin görüntüsünü veren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, frikikten en çok gol atan oyuncu oldu. 2014-2015 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de frikikten en fazla gol atan isim 6 kez ile Jose Sosa. Yıldız oyuncu bordo-mavili takımdaki ilk golünü de frikikten atmıştı.
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