    19 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, CAS’tan duruşma tarihi aldı

    Trabzonspor, CAS’tan duruşma tarihi aldı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Kulübü, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında ’a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı.

    Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda 'a başvurmuştu. Yönetimi'nin başvurusunu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi.

    BÜLBÜLOĞLU: "TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK"
    Trabzonspor'da ve FIFA ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Aralık'ta seçim olduğu için bu tarihi değiştirme yönünde girişimde bulunduklarını belirterek, "Biz bu tarihi değiştirmek için bir girişimde bulunduk. Çünkü tam seçime denk geliyor. Yeni yönetim oluşursa diye biz de bu tarihi 1 ay sonrasına alınmasını talep ettik. Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi.

    "UMUTLU GİDİYORUZ"
    CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.

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