    19 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Antony Nwakaeme, görüşme odasına

    Antony Nwakaeme, görüşme odasına
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen , ardından formaya hasret kaldı. , önceki gün U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sadece 45 dakika görev verdiği Nwakaeme ile özel bir görüşme yapacak. Tecrübeli hocanın, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyeceği ve onu motive edeceği dile getiriliyor

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