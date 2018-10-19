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Antony Nwakaeme, görüşme odasına
Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Galatasaray derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Antony Nwakaeme, ardından formaya hasret kaldı. Ünal Karaman, önceki gün U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sadece 45 dakika görev verdiği Nwakaeme ile özel bir görüşme yapacak. Tecrübeli hocanın, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyeceği ve onu motive edeceği dile getiriliyor
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