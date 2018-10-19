Trabzonspor, Papara firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor ile dijital ödeme sistemi Papara firması arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Papara Üst Yöneticisi (CEO) İlker Diker, katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, sözleşmenin ve kartın dizaynında kulüp personelinin emekleri olduğuna vurgu yaparak, "Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki Trabzonspor için çok hayırlı ve başarılı olacaktır. Değişen seyirci ve taraftar profiliyle kulübümüzün sevenleri çoğunlukla 15- 21 yaş arasına isabet ediyor. Bu anlamda yapmış olduğumuz bu anlaşma hem Trabzonspor'a hem de kullanıcılara büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaşından küçük taraftarımızın bankalardan başka bir kart alması mümkün değil. Bu kart sayesinde böyle bir imkan oluştu. Bu da alışverişte büyük kolaylık sağlayacaktır. Trabzonspor yine bir ilki kulüp personelimizin gayreti, emeği ve katkısıyla sağlıyor. Her iki tarafa da hayırlı olmasını biliyorum. Kart gerçekten çok güzel ve çok anlamlı." diye konuştu.

Bir gazetecinin kartın üzerindeki görselin Medical Park Stadı'nda 2010-2011 sezonuna yönelik yapılan koreografiye ait olmasıyla ilgili değerlendirmesine Hacısalihoğlu, "Acaba Türkiye'de herkese öyle geliyor mu onu bilemiyoruz. Kart basın büromuzun organizasyonu ve önerisiyle gerçekleşti. Gerçekten iyi düşünmüşler. Genç yaş grubundaki taraftarlarımızın çok ilgi duyacağı, seveceği bir kart olacak. Umuyorum ki çok miktarda bu kartı cüzdanında taşımak isteyen genç kardeşimiz bu karta talip olacaktır." sözleriyle karşılık verdi.

Katılımcılara TS Papara Kart hakkında bilgi veren Papara CEO'su İlker Diker ise, "Spor endüstrisinin lokomotifi olan futbola ve güzide kulüplerimizden biri olan Trabzonspor'a destek veriyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. TS Papara Kart bir ön ödemeli karttır. Bu proje aynı zamanda ülkemizin nakitsiz toplum hedefine de hizmet etmektedir. Şirketimiz ve Trabzonspor Kulübünün 31 Aralık'a kadar enflasyonla mücadele kapsamında aldığı bir karar var. Bu kartların tüm bedelleri 31 Aralık'a kadar kart sahiplerine iade edilecek ve hiçbir şekilde kart ücreti alınmayacak. Biz bir banka değiliz ama bir bankanın kredi haricinde verdiği tüm hizmetleri verebiliyoruz. Bugün itibariyle Ts Club'lardan satın alınabilecek TS Papara Kartlar ilerleyen süreçte PTT'den de alınabilecek. Bu Türkiye'de bir futbol kulübünün taraftarına ilk defa sunduğu bir hizmettir. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından futbolcular Jose Sosa, Zargo Toure, Abdülkadir Ömür ve Batuhan Artarslan'ın da katılımıyla imzalı forma takdimi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Törene, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulüp bünyesindeki kurulların başkanları da katıldı.