    04 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Muharrem Usta'ya dava!

    Trabzonspordan Muharrem Ustaya dava!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    yönetimi, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.

    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını söyledi. Zeyyat Kafkas, ''Trabzonspor Kulübü'nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır!'' dedi.

    ''Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzün bir önceki dönem hesapları Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır" diyen Kafkas'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün Yönetim Kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir.

    Trabzonspor'da Muharrem Usta döneminde büyük zarar var!

    Bilinmelidir ki; Trabzonspor Kulübü'nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır!

    Bu kapsamda;

    - Bağımsız Denetim Şirketi'nin raporunda belirtildiği üzere, Trabzonspor Kulübü'ne bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir.

    - Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

    - 'na sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir.''

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