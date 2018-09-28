Trabzonsporda Muharrem Usta döneminde büyük zarar var!

28 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Eski başkan Muharrem Usta kulübe 37 milyon 634 bin 132,60 TL borç vermiştir. Usta'nın hiçbir yönetim kurulu kararı olmaksızın 25 milyon 151 bin 148 TL'lik kısmını euro'ya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon 242 bin 591 TL) zarara uğrattığı tespit edildi. Bu zararı eski başkan karşılamalı
Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamıştır. (Özer karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.) Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde futbolcuya ödenen 5 milyon 350 bin 803,38 TL'lik tutar, yasal faiziyle birlikte bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir.
MUHARREM USTA ÖDEMELİ
Aykut Demir ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 724 bin 480,92 euro ve faizi, 155 bin 22,08 TL nispi başvuru ücreti ve bin 980 TL'lik avukatlık ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.
Teknik direktör Kazım Ersun Yanal ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 1 milyon 065 bin euro fesih tazminatı ve faizi, 38 bin 850 euro'luk nispi başvuru ücreti, 3 bin 120 TL'lik hakem ücreti, bin 980 TL'lik avukat ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.
KEYFİ OLARAK PARA GÖNDERDİ
Mehmet Ekici'nin, 2016- 2017'nin devre arasında Fenerbahçe'nin teklif ettiği bonservis bedeli 2 milyon euro karşılığında satışı yapılmamıştır. Futbolcu yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiştir. Mehmet Ekici'ye ödenen 2 milyon 592 bin 898,24 TL tutarındaki ücreti ve mahrum kalınan 2 milyon euro'luk bonservis bedeli bir önceki yönetime rücu edilmelidir.
Trabzonspor ile hiçbir şekilde organik bağı bulunmayan Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'ne gönderilen toplam 9 milyon 38 bin 508,24 TL ve 275 bin 400 dolarlık tutarlar dönemin Yönetim Kurulu Başkanı'nın tasarrufudur. Bu işlemlerde alacaklı Trabzonspor değil, ilgili dönemin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Trabzonspor'da Muharrem Usta döneminde büyük zarar var!
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Ersun Yanal, Özer Hurmacı ve Aykut Demir nedeniyle 35 milyon 859 bin 442 TL zarar edildi. Kulübe TL olarak borç veren eski başkan Usta, euro olarak geri aldı, kur farkından 3 milyon 242 bin TL kâr etti. Basketbol şubesine keyfi olarak 9 milyon TL ve 275 bin dolar gönderildi.
Trabzonspor, bir süredir incelemelerde bulunan Bağımsız Denetim Şirketinin, bir önceki Yönetim Kurulu'nun, hukuki ve mali yönden incelemesini tamamlayarak rapor haline getirdiğini açıkladı. İşte rapordaki dudak uçuklatan zararlar:
Eski başkan Muharrem Usta kulübe 37 milyon 634 bin 132,60 TL borç vermiştir. Usta'nın hiçbir yönetim kurulu kararı olmaksızın 25 milyon 151 bin 148 TL'lik kısmını euro'ya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon 242 bin 591 TL) zarara uğrattığı tespit edildi. Bu zararı eski başkan karşılamalı
Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamıştır. (Özer karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL'lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.) Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde futbolcuya ödenen 5 milyon 350 bin 803,38 TL'lik tutar, yasal faiziyle birlikte bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir.
MUHARREM USTA ÖDEMELİ
Aykut Demir ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 724 bin 480,92 euro ve faizi, 155 bin 22,08 TL nispi başvuru ücreti ve bin 980 TL'lik avukatlık ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.
Teknik direktör Kazım Ersun Yanal ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 1 milyon 065 bin euro fesih tazminatı ve faizi, 38 bin 850 euro'luk nispi başvuru ücreti, 3 bin 120 TL'lik hakem ücreti, bin 980 TL'lik avukat ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.
KEYFİ OLARAK PARA GÖNDERDİ
Mehmet Ekici'nin, 2016- 2017'nin devre arasında Fenerbahçe'nin teklif ettiği bonservis bedeli 2 milyon euro karşılığında satışı yapılmamıştır. Futbolcu yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiştir. Mehmet Ekici'ye ödenen 2 milyon 592 bin 898,24 TL tutarındaki ücreti ve mahrum kalınan 2 milyon euro'luk bonservis bedeli bir önceki yönetime rücu edilmelidir.
Trabzonspor ile hiçbir şekilde organik bağı bulunmayan Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'ne gönderilen toplam 9 milyon 38 bin 508,24 TL ve 275 bin 400 dolarlık tutarlar dönemin Yönetim Kurulu Başkanı'nın tasarrufudur. Bu işlemlerde alacaklı Trabzonspor değil, ilgili dönemin Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!