    04 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

    Spor Toto 1. Ligde haftanın hakemleri belli oldu
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

    yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    19.00 Altay-Gençlerbirliği:

    19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

    6 Ekim Cumartesi:

    14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak

    14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş

    19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin

    7 Ekim Pazar:

    14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay

    16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan

    19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Bülent Birincioğlu

    19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen


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