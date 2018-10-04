Spor Toto 1. Ligde haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Altay-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Ekim Cumartesi:
14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş
19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin
7 Ekim Pazar:
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay
16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan
19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Bülent Birincioğlu
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm