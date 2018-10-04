    04 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu

    Trabzonspor, Kuckaya tazminat ödemekten kurtuldu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , Slovak futbolcusu 'ya 56 milyon 172 bin TL tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.

    Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan , 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü 'ya şikayet eden Slovak futbolcu , hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti.

    Trabzonspor, Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor'

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