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    27 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Devler, Yusuf Yazıcı için geliyor

    Devler, Yusuf Yazıcı için geliyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    'un genç oyuncusu 'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü maçında ibünde olacak.

    Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu , Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 4 asistle 9 gole katkı sağlayan, bunu yanı sıra A Milli Takım kadrosuna da alınan Yusuf Yazıcı'yı Avrupa kulüplerinin özel olarak takip ettirdiği kaydedildi.

    7 KULÜP İZLEYECEK
    'nın 2018 yılında takip edilmesi gereken 50 genç futbolcu arasında ikinci sırada gösterdiği Yusuf Yazıcı'nın, maçında 7 kulüp tarafından takip edileceği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden , , , , Borussia , 04 ve AS 'nun özel olarak görevlendirdiği scout ekiplerinin bu karşılaşmada genç oyuncuyu izleyeceği ifade edildi.

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