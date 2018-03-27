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    27 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Burak atınca puan geliyor

    Burak atınca puan geliyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi Gomis’i (25 gol) takip eden , Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı.

    Burak'ın bu sezon attığı goller 'a doğrudan 15 puan kazandırdı. Gomis'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İkili hafta sonu birbirlerine rakip olacak. Müthiş düellodan kimin galip ayrılacağı şimdiden merakla bekleniyor. Burak, daha önce Galatasaray'da gol krallığı yaşamıştı.

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