Burak atınca puan geliyor

Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi Gomis’i (25 gol) takip eden Burak Yılmaz, Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı.

Burak'ın bu sezon attığı goller Trabzonspor'a doğrudan 15 puan kazandırdı. Gomis'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İkili hafta sonu birbirlerine rakip olacak. Müthiş düellodan kimin galip ayrılacağı şimdiden merakla bekleniyor. Burak, daha önce Galatasaray'da gol krallığı yaşamıştı.