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    27 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonsporda Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Castillo katılmadı. Bero ve Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı. Milli maçlar nedeniyle eksik çalışan 'da, Rıza Çalımbay da dar alandaki çift kalede yer aldı.

    Öte yandan, antrenman öncesi tesislere gelen Yavuz Selim İlkokulundan bir grup öğrenci, karşılaşması için futbolculara başarı diledi.

    Trabzonspor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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