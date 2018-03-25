Fener ile rekor

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu Süper Lig’in 19. haftasında 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti.

Yeni stadyumunda F.Bahçe'yi ilk kez ağırlayan Fırtına, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı.