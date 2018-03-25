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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Fener ile rekor

    Fener ile rekor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    , sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu Süper Lig’in 19. haftasında 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti.

    Yeni stadyumunda F.Bahçe'yi ilk kez ağırlayan Fırtına, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı.

    Burak için çok özel bir derbi

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