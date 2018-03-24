24 Mart 2018, Cumartesi
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Burak için çok özel bir derbi
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Galatasaray derbisi, Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyor...
Sakatlığı nedeniyle Trabzon'da oynanan ve 2-1 Karadeniz ekibinin kazandığı maçta 32 yaşındaki forvet sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Burak, eski takımına karşı TT Stadı'nda oynanacak maçta yerini alacak. Burak konu ile ilgili, "Derbide gol atmak istiyorum ama daha önemlisi bizim kazanmamız. Avrupa kupaları için puanlara ihtiyacımız var. Gol krallığında yine zirveye çıkmak istiyorum" diye konuştu.
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