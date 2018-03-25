25 Mart 2018, Pazar
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Evinde daha çok puan aldı
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadı Medical Park’ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti.
Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Rıza Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.15 gol atıp 9 gol yedi.
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