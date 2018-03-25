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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Evinde daha çok puan aldı

    Evinde daha çok puan aldı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadı Medical Park’ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti.

    Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. döneminde ise , sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.15 gol atıp 9 gol yedi.

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