Evinde daha çok puan aldı

Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadı Medical Park’ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti.

Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Rıza Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.15 gol atıp 9 gol yedi.