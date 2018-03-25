3 maç cumartesi

Avrupa kupalarını hedefleyen Fırtına, önümüzdeki 5 lig maçının 3’ünü cumartesi oynayacak.

Fırtına G.Saray ile 1 Nisan Pazar günü 19.00'da, Kayseri ile 7 Nisan Cumartesi 16.00'da, Osmanlı ile 16 Nisan Pazartesi 20.00'de, Sivas ile 21 Nisan 16.00'da ve Antalya ile 28 Nisan Cumartesi 16.00'da karşılaşacak.