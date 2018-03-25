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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    3 maç cumartesi

    3 maç cumartesi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Avrupa kupalarını hedefleyen Fırtına, önümüzdeki 5 lig maçının 3’ünü cumartesi oynayacak.

    Fırtına G.Saray ile 1 Nisan Pazar günü 19.00'da, Kayseri ile 7 Nisan Cumartesi 16.00'da, Osmanlı ile 16 Nisan Pazartesi 20.00'de, Sivas ile 21 Nisan 16.00'da ve Antalya ile 28 Nisan Cumartesi 16.00'da karşılaşacak.

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