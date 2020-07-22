22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Muğlaspor'da corona virüsü şoku

Muğlaspor'da corona virüsü şoku!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

TFF 3. Lig 3. grup play-off yarı finalinde yarın saat 20.00'de Somaspor ile karşılaşacak 'da tekbik direktör 'in corona virüs tesi pozitif çıktı. Tecrübeli hoca yarı final maçında takımının başında yer alamayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya'da Somaspor'la karşılaşacak , corona virüsü şokuyla sarsıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın sürecinde yayınladığı protokol gereği Antalya'da maçtan iki gün önce corona virüsü testinden geçen yeşil-beyazlılarda teknik direktör 'in testi pozitif çıktı. Semptom göstermeyip hastanede karantina altına alınan Hasan Şermet kontrol altında tutulacak ve filmler çekildikten sonra kendisine ikinci PCR testi uygulanacak.

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği prosedür gereği testleri negatif sonuçlansa dahi 14 gün boyunca sahaya çıkamayacağı için Play-Off'ta takımın başında yer alamayacak. Başkan Erol Kapiz, "Teknik direktörümüze ve kulübümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yarın oynayacağımız kritik maçta futbolcularımızın hastanede yatan hocalarına güzel bir galibiyet armağan etmelerini diliyorum" dedi.

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!


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