22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!

3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

3. 'de play-off heyecanı A Spor'da devam ediyor. Yarı final programı şöyle: 20.00: Derince-Karşıyaka, 22.00: Turgutluspor-Esenler Erokspor. TFF 2. Lig yolundaki yarı finaller yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak.

3. 'de Play-Off maçları tüm hızıyla sürüyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: Derince-Karşıyaka, 22.00: Turgutluspor-Esenler Erokspor. Her iki mücadele de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TFF 2. Lig yolundaki yarı finaller yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak.
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